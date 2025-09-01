Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Σύγκρουση τρόλεϊ με ΙΧ και μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Αμαλίας - Πού έχει κίνηση
Δεν υπάρχουν τραυματίες από τη σύγκρουση
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Αμαλίας, στο ύψος των Στηλών του Ολυμπίου Διός, όταν τρόλεϊ συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να αποκαταστήσουν την ομαλή ροή των οχημάτων.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες από τη σύγκρουση. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, με την κυκλοφορία να αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά.
