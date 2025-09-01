Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Δύο 16χρονες στη Θεσσαλονίκη ήπιαν ένα μπουκάλι βότκα, η μία κατέληξε στο νοσοκομείο
Δύο 16χρονες στη Θεσσαλονίκη ήπιαν ένα μπουκάλι βότκα, η μία κατέληξε στο νοσοκομείο
Οι Αρχές συνέλαβαν τις μητέρες των δύο κοριτσιών, οι οποίες είναι βουλγαρικής καταγωγής
Στο νοσοκομείο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών, βρέθηκε μία 16χρονη, όταν έχασε τις αισθήσεις της από κατανάλωση αλκοόλ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο σπίτι όπου διαμένει η παθούσα μαζί με μία συνομήλική της και τις μητέρες τους, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.
Κρυφά από τις μητέρες τους, οι δύο έφηβες ήπιαν μία φιάλη οινοπνεύματος (βότκα), με συνέπεια η μία να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απ' όπου αποχώρησε αφού προηγουμένως της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως που συνέλαβαν τις δύο μητέρες, βουλγαρικής καταγωγής (46 και 42 ετών). Εις βάρους τους σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη χθες τα ξημερώματα στο σπίτι όπου διαμένει η παθούσα μαζί με μία συνομήλική της και τις μητέρες τους, στην περιοχή Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.
Κρυφά από τις μητέρες τους, οι δύο έφηβες ήπιαν μία φιάλη οινοπνεύματος (βότκα), με συνέπεια η μία να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απ' όπου αποχώρησε αφού προηγουμένως της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Για το περιστατικό ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου - Αναλήψεως που συνέλαβαν τις δύο μητέρες, βουλγαρικής καταγωγής (46 και 42 ετών). Εις βάρους τους σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, ενώ αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
Η επιχείρηση που αποκάλυψε τη μαφία στην Κρήτη: Οι δύο μυστικοί αστυνομικοί σε κατάστημα εστίασης, η εισαγγελέας και οι κρυφές ενημερώσεις
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα