Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός, καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Επέστρεψε ο Σεπτέμβριος, επέστρεψε και η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στον Κηφισό.

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση είναι αυξημένη από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα στην κίνηση και στην Ποσειδώνος προς τον Πειραιά μετά τη συμβολή με τον Κηφισό αλλά και κατά τμήματα σε Κηφισιάς και Μεσογείων.

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας, 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισιάς και 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

