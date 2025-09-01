Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Κίνηση στους δρόμους: Δύσκολος ο Κηφισός, καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό
UPD:
Επέστρεψε ο Σεπτέμβριος, επέστρεψε και η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στον Κηφισό.
Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση είναι αυξημένη από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Προβλήματα στην κίνηση και στην Ποσειδώνος προς τον Πειραιά μετά τη συμβολή με τον Κηφισό αλλά και κατά τμήματα σε Κηφισιάς και Μεσογείων.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20΄-25΄από Φυλής έως Κηφισίας, 15΄-20΄ από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισιάς και 10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
