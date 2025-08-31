Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Φωτιά στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης - Επιχειρεί και ελικόπτερο στο μέτωπο
Δυνάμεις τις Πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο και επιχειρούν
Φωτιά ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 31, 2025
