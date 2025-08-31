Φωτιά στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης - Επιχειρεί και ελικόπτερο στο μέτωπο
Φωτιά στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης - Επιχειρεί και ελικόπτερο στο μέτωπο

Δυνάμεις τις Πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο και επιχειρούν

Φωτιά στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης - Επιχειρεί και ελικόπτερο στο μέτωπο
Φωτιά ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.



