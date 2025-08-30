Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου - Προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Δύο οχήματα ΙΧ συγκρούστηκαν με δίκυκλο όχημα στο ύψος της οδού Έλλης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα ΙΧ συγκρούστηκαν με δίκυκλο όχημα στο ύψος της οδού Έλλης.
Στο σημείο έχει κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ για αρκετή ώρα επικράτησε μποτιλιάρισμα.
