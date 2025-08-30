Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Τροχαίο με δύο τραυματίες στη νότια Εύβοια
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα η αστυνομία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο Καρύστου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη νότια Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr το νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον δρόμο Καρύστου - Μαρμαρίου, όπου αυτοκίνητο κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και βγήκε εκτός δρόμου, έπεσε μέσα σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα η αστυνομία αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο Καρύστου.
Η αστυνομία ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα.
