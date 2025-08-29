Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 7 μηνών με αναστολή στον 31χρονο οδηγό που έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Ποινή φυλάκισης 7 μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε τοστον 31 ετών άνδρα που οδηγώντας το αυτοκίνητο του έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, στην οδό Μαρία Κάλλας, στο ύψος τουΤο περιστατικό συνέβη χθες το πρωί, ενώ αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε ότι ο οδηγός. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ προανακριτικά διαπιστώθηκε επιπλέον ότι στερείτο άδειας οδήγησης και γι' αυτό το λόγο του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.Απολογούμενος στο δικαστήριο αρνήθηκε ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου εξαιτίας βλάβης στο διαφορικό και κατέβαλε προσπάθειες να επαναφέρει το όχημα.Το δικαστήριο αποφάσισε να τον κρίνει ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση εξ αμελείας.Πηγή φωτογραφίας: thestival.gr