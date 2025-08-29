Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Συμπλοκή μεταξύ οπαδών στην Ακαδημία Πλάτωνος – Ένας τραυματίας από μαχαίρι
Συμπλοκή μεταξύ οπαδών στην Ακαδημία Πλάτωνος – Ένας τραυματίας από μαχαίρι
Ο τραυματίας δεν παραδέχθηκε ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή, δηλώνοντας πως δέχθηκε επίθεση από άγνωστα άτομα, τα οποία δεν γνώριζε
Περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (28/8) στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, όταν ξέσπασε επεισόδιο μεταξύ οπαδών ομάδων της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα από μαχαίρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας άνδρας τραυματίστηκε στον γλουτό από μαχαίρι και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όταν η Αστυνομία έφτασε στο σημείο, ο τραυματίας δεν παραδέχθηκε ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή, δηλώνοντας πως δέχθηκε επίθεση από άγνωστα άτομα, τα οποία δεν γνώριζε.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.
