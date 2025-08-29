Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας - Βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης σε γεωργική έκταση στη θέση Πάτημα Εξαμιλίων στην Κορινθία.
Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα και κατάφεραν λίγο μετά τη 01:00 να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
