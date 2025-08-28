Λουόμενη έχασε τη ζωή της στην Αλεξανδρούπολη

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε την Πέμπτη 74χρονη από τη θαλάσσια περιοχή Αγία Παρασκευή Μάκρης, στην Αλεξανδρούπολη.Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.