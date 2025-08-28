Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Λουόμενη έχασε τη ζωή της στην Αλεξανδρούπολη
Λουόμενη έχασε τη ζωή της στην Αλεξανδρούπολη
Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε την Πέμπτη 74χρονη από τη θαλάσσια περιοχή Αγία Παρασκευή Μάκρης, στην Αλεξανδρούπολη.
Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Της παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.
Ειδήσεις σήμερα:
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Με Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Πάφο, Αϊντχόφεν εντός, με Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Καϊράτ στη League Phase του Champions League ο Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα