Φωτιά στο Αηδόνι Πρεβέζης - 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν εναέρια
Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι στην Πρέβεζα. Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, δύο αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή #Αηδόνι_Πρεβέζης. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2025
