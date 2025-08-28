Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη: Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ, συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός - Δείτε βίντεο
Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη

Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη: Έπεσε πάνω σε σταθμευμένα ΙΧ, συνελήφθη ο 31χρονος οδηγός - Δείτε βίντεο

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ τα οχήματα έχουν υποστεί υλικές ζημιές

Στράτος Λούβαρης
Στη σύλληψη ενός 31χρονου οδηγού που το πρωί της Πέμπτης (28/8) κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα μετά από τρελή πορεία, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην οδό Μαρίας Κάλλας, λίγα μέτρα μακριά από το Ποσειδώνιο Εθνικό Κολυμβητήριο στην ανατολική μεριά της πόλης, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 31χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Όπως φαίνεται και στις εικόνες, τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Μετά το περιστατικό ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Στράτος Λούβαρης
