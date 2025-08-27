Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας, ξεκίνησε από πυροτεχνήματα - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Η φωτιά όπως φαίνεται από τη Νέα Πέραμο

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) σε χαμηλή βλάστηση (ξηρά χόρτα) στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας.Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν πολύ μεγάλη με δεκάδες οχήματα και πεζοπόρα τμήματα. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 21:00, οπότε δεν μπορούσαν να πέταξουν εναέρια μέσα.Μετά τις 22:00 η φωτιά είχε οριοθετηθεί και δεν είχε ενεργό μέτωπο.Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από γλέντι με πυροτεχνήματα.Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι κινητοποιήθηκαν