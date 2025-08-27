Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας, ξεκίνησε από πυροτεχνήματα - Δείτε βίντεο

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα - Μεγάλη κινητοποίηση με πάνω από 100 πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα - Διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς
Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) σε χαμηλή βλάστηση (ξηρά χόρτα) στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν πολύ μεγάλη με δεκάδες οχήματα και πεζοπόρα τμήματα. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 21:00, οπότε δεν μπορούσαν να πέταξουν εναέρια μέσα.
Μετά τις 22:00 η φωτιά είχε οριοθετηθεί και δεν είχε ενεργό μέτωπο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από γλέντι με πυροτεχνήματα.
Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι κινητοποιήθηκαν 116 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 30 οχήματα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
Λίγο πριν από τις 22:00 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.
Λόγω της πυρκαγιάς είχε γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καραϊσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα.
