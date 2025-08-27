Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας, ξεκίνησε από πυροτεχνήματα - Δείτε βίντεο
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας, ξεκίνησε από πυροτεχνήματα - Δείτε βίντεο

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα - Μεγάλη κινητοποίηση με πάνω από 100 πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα - Διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) σε χαμηλή βλάστηση (ξηρά χόρτα) στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν πολύ μεγάλη με δεκάδες οχήματα και πεζοπόρα τμήματα. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 21:00,  οπότε δεν μπορούσαν να πέταξουν εναέρια μέσα.

Μετά τις 22:00 η φωτιά είχε οριοθετηθεί και δεν είχε ενεργό μέτωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από γλέντι με πυροτεχνήματα.





Η φωτιά όπως φαίνεται από τη Νέα Πέραμο


Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι κινητοποιήθηκαν 116  πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 30 οχήματα.

Λίγο πριν από τις 22:00 εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

Λόγω της πυρκαγιάς είχε γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καραϊσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα.


