Μεθυσμένη τουρίστρια επιτέθηκε σε 16χρονη στη Νέα Χώρα Χανίων
Μεθυσμένη τουρίστρια επιτέθηκε σε 16χρονη στη Νέα Χώρα Χανίων

Η 23χρονη συνελήφθη λίγο αργότερα για σωματική βλάβη

Ένα αναπάντεχο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Νέας Χώρας στα Χανιά, όπου μία 16χρονη δέχθηκε επίθεση από μία 23χρονη Βρετανίδα τουρίστρια.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος zarpanews.gr, η 23χρονη, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, επιτέθηκε σε 16χρονη κοπέλα Αλβανικής καταγωγής έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ τους.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε την 23χρονη για σωματική βλάβη.

