Θεσσαλονίκη: 40χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια τον σκύλο του σε κάμπινγκ της Ασπροβάλτας
Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος, υπήκοος Δανίας, αρνήθηκε ότι εκδήλωσε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον σκύλο του και ισχυρίστηκε ότι αγαπάει το ζώο και ποτέ δεν το έχει χτυπήσει
Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται ένας 40χρονος που κατηγορείται ότι κακοποίησε άγρια τον μεγαλόσωμο σκύλο του, εντός των εγκαταστάσεων οργανωμένου κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 17 Αυγούστου, έξω από τη σκηνή στην οποία διέμενε ο κατηγορούμενος και έγινε αντιληπτό από γυναίκα, η οποία εκείνη την ώρα είχε βγει βόλτα με το ανήλικο παιδί της και το δικό της σκυλάκι.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η γυναίκα στην αστυνομία και στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης, είδε τον 40χρονο να έχει βάναυση συμπεριφορά απέναντι στον σκύλο του, χτυπώντας τον με μανία στο κεφάλι και στο σώμα, με αφορμή ότι γάβγισε όταν τους είδε να περνούν απ’ έξω.
«Ήταν περίπου επτά το απόγευμα όταν πέρασα τυχαία με το παιδί μου και το σκυλάκι μου έξω από τη σκηνή του. Ο σκύλος ήταν δεμένος και μόλις μας είδε, γάβγισε. Εμείς ξεκινήσαμε να περπατάμε πιο γρήγορα» ανέφερε στην αρχή της κατάθεσής της η μάρτυρας, εξηγώντας στη συνέχεια τη βίαιη κακοποίηση που κατήγγειλε ότι υπέστη ο σκύλος του κατηγορούμενου.
«Κάποια στιγμή τον είδα να πετάγεται έξω από τη σκηνή σαν “σούπερ ήρωας”» περιέγραψε και συνέχισε λέγοντας: «Ξεκίνησε να χτυπάει τον σκύλο του δυνατά με κλωτσιές, μπουνιές και αγκωνιές. Το ζώο έκλαιγε κι εκείνος δεν σταματούσε να το χτυπάει».
Χωρίς να χάσει χρόνο και βλέποντας την κακοποίηση του ζώου να συμβαίνει μπροστά στα μάτια της, η γυναίκα κάλεσε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης και υπέδειξε στους αστυνομικούς τη σκηνή στην οποία διέμενε ο κατηγορούμενος, καθώς και το σημείο όπου βρισκόταν ο σκύλος. Έτσι, λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κακοποίηση ζώου.
Όπως ανέφερε η μάρτυρας λίγο πριν ολοκληρώσει την κατάθεσή της στο δικαστήριο, υπέβαλε καταγγελία στις Αρχές, αφενός γιατί το περιστατικό συνέβη ενώπιόν της και αφετέρου καθώς ήθελε να δώσει το σωστό παράδειγμα στον ανήλικο γιο της. «Όταν βλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να τις καταγγέλλουμε», είπε.
Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος, υπήκοος Δανίας, αρνήθηκε ότι εκδήλωσε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον σκύλο του και ισχυρίστηκε ότι αγαπάει το ζώο και ποτέ δεν το έχει χτυπήσει. «Είναι ένα μεγαλόσωμο ζώο και θέλει σωστή διαχείριση. Έτυχε να δεθεί στον λαιμό από σύμπτωση και το κράτησα από τον λαιμό για να το απελευθερώσω», υποστήριξε.
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο, προκειμένου να προσκομιστεί στο δικαστήριο η κτηνιατρική πραγματογνωμοσύνη.
