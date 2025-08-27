Θεσσαλονίκη: 40χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια τον σκύλο του σε κάμπινγκ της Ασπροβάλτας

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος, υπήκοος Δανίας, αρνήθηκε ότι εκδήλωσε βίαιη συμπεριφορά απέναντι στον σκύλο του και ισχυρίστηκε ότι αγαπάει το ζώο και ποτέ δεν το έχει χτυπήσει