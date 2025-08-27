Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Λέσβος: Νεκρός 30χρονος μετά από τροχαίο με μηχανή - Τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης του
Ο 28χρονος συνεπιβάτης έφυγε από το σημείο του δυστυχήματος προκειμένου να πάει στο Κέντρο Υγείας Καλλονής
Ένας άνδρας, 30 ετών, έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης (27/8), μετά από τροχαίο με μηχανή στη Λέσβο.
Όπως αναφέρει το lesvospost.com, το τροχαίο δυστύχημα εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην Ανεμώτια, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες η μηχανή εξετράπη πορείας και προσέκρουσε σε μεταλλικές μπάρες, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 30χρονο.
Συνεπιβάτης ήταν ένας 28χρονος, οποίος φέρεται να τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο του δυστυχήματος προκειμένου να πάει στο Κέντρο Υγείας Καλλονής.
Οι δύο νεαροί είχαν ξεκινήσει από την Ανεμώτια και κατευθύνονταν προς τη Φίλια. Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
