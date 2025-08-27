60χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του στη Χαλκιδική - Τι κατήγγειλε η 17χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
Xαλκιδική Ανήλικη Σεξουαλική παρενόχληση

60χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του στη Χαλκιδική - Τι κατήγγειλε η 17χρονη

Το κορίτσι βρισκόταν στην εξοχική κατοικία της οικογένειάς της, όταν ο 60χρονος προσέβαλε την γενετήσια αξιοπρέπειά της

60χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά την ανήλικη ανιψιά του στη Χαλκιδική - Τι κατήγγειλε η 17χρονη
7 ΣΧΟΛΙΑ
Την ανήλικη ανιψιά του καταγγέλθηκε ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 60χρονος και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό συνέβη πέρσι το καλοκαίρι, όταν η 17χρονη, τότε, παθούσα βρισκόταν σε εξοχική κατοικία της οικογένειάς της, σε περιοχή της Χαλκιδικής που γειτνίαζε μ' αυτή του 60χρονου.

Όταν η καταγγέλλουσα μετέβη στο σπίτι του για να τον προσκαλέσει στην παρέα της οικογένειας, αυτός προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε κατά του άντρα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

