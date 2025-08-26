Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικούς του στο Ηράκλειο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα

Το ανήλικο θύμα, σύμφωνα με τις περιγραφές δεν έβλεπε, αφού τα μάτια του ήταν πρησμένα από τα ασταμάτητα χτυπήματα που δεχόταν στη μέση του δρόμου