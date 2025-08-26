Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από συνομήλικούς του στο Ηράκλειο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα
Το ανήλικο θύμα, σύμφωνα με τις περιγραφές δεν έβλεπε, αφού τα μάτια του ήταν πρησμένα από τα ασταμάτητα χτυπήματα που δεχόταν στη μέση του δρόμου
Σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού 15χρονου από συνομήλικούς του σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης με το παιδί να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το patris.gr, το περιστατικό συνέβη προχθές το βράδυ σε χωριό του νομού Ηρακλείου όταν ο 15χρονος δέχθηκε επίθεση. Οι ανήλικοι θύτες τον έριξαν στο έδαφος και τον χτυπούσαν με μπουνιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο και να κάνει επτά ράμματα.
Συμμαθητές στο ίδιο σχολείο όλοι οι εμπλεκόμενοι, έδωσαν συνέχεια σε μία παρεξήγηση που είχε γίνει πριν λίγες ημέρες. Οι δράστες είναι από το ίδιο χωριό, ενώ το θύμα από διπλανό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις που ευθύνονται για τον ξυλοδαρμό του τέταρτου ανήλικου φέρονται να είπαν σε αστυνομικούς ότι το έκαναν γατί τον είχαν προειδοποιήσει «να μην ξαναπατήσει το πόδι του σε μία καφετέρια».
Αστυνομικοί του Τμήματος Αστερουσίων ενημερώθηκαν και εντόπισαν χθες το πρωί τους δύο από τους τρεις ανήλικους, τους οποίους συνέλαβαν, μαζί και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ο τρίτος εκ των δραστών αλλά και οι γονείς του δεν εντοπίστηκαν παρά τις αναζητήσεις.
