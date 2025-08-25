Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Η γυναίκα στεκόταν στην άκρη του μπαλκονιού, έξω από τα κάγκελα και πριν προλάβουν οι άνδρες της Πυροσβεστικής να ανοίξουν το ειδικό στρώμα έπεσε στο κενό