Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρή γυναίκα που έπεσε στο κενό από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Η γυναίκα στεκόταν στην άκρη του μπαλκονιού, έξω από τα κάγκελα και πριν προλάβουν οι άνδρες της Πυροσβεστικής να ανοίξουν το ειδικό στρώμα έπεσε στο κενό
Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν στο Αγρίνιο το βράδυ της Δευτέρας (25/7/2025), όταν γυναίκα βρέθηκε να κρέμεται από το μπαλκόνι πολυκατοικίας επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου.
Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές γύρω στις 8:30 το βράδυ.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η γυναίκα, στεκόταν στην άκρη του μπαλκονιού, έξω από τα κάγκελα και από κάτω τα στελέχη της Πυροσβεστικής προσπαθούσαν να ανοίξουν ειδικό στρώμα. Ωστόσο όπως αναφέρουν πληροφορίες η γυναίκα βούτηξε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πριν φουσκώσει το στρώμα.
Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη γυναίκα και σύμφωνα με το sinidisi.gr τη μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για γυναίκα περίπου 40 ετών, χωρισμένη και μητέρα ενός μικρού παιδιού.
Πηγή: sinidisi.gr
Πηγή: sinidisi.gr
