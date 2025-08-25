Δύο συλλήψεις στην Αττική για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Ναρκωτικά Αστυνομία Αττική

Δύο συλλήψεις στην Αττική για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Συνελήφθησαν στις 24 και 25 Αυγούστου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχές της Αττικής, δύο άντρες ηλικίας 42 και 33 ετών, που κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εξακριβώσεων και διασταυρώσεων στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των δύο κατηγορούμενων, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

‘Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, εντοπίστηκε πλησίον σταθμού υπεραστικών λεωφορείων ο 33χρονος και συνελήφθη, καθώς είχε στην κατοχή του με σκοπό τη διακίνηση και για λογαριασμό του 42χρονου, 3 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 152 γραμμαρίων.

Ακολούθως, εντοπίστηκε σε οικία και συνελήφθη ο 42χρονος, ο οποίος κατείχε με σκοπό τη διακίνηση, 3 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 1,1 γραμμαρίου.

Παράλληλα, στην κατοχή του 42χρονου βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα, καθώς και φυσίγγιο.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• κοκαΐνη βάρους 153,1 γραμμαρίων,

• το χρηματικό ποσό των 245 ευρώ,

• πιστόλι με γεμιστήρα,

• φυσίγγιο πιστολιού,

• ηλεκτρική συσκευή κένωσης,

• 7 επιτοίχιες κάμερες καταγραφής,

• 2 ηλιακά πάνελ φόρτισης,

• καταγραφικό σύστημα,

• πλήθος νάιλον συσκευασιών και

• 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

