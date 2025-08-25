Υπό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη στο Μενίδι - Δείτε βίντεο
Υπό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη στο Μενίδι - Δείτε βίντεο

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε αποθήκη στο Μενίδι επί της οδού Τσαμαλή.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα που έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι.

Δείτε βίντεο:

Φωτιά σε σπίτι στο Μενίδι


