Υπό έλεγχο η φωτιά σε αποθήκη στο Μενίδι - Δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε αποθήκη στο Μενίδι επί της οδού Τσαμαλή.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα που έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι.
