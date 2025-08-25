Πλεύρης από Λέσβο: Δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από πουθενά

Μετά τηστηβρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,συνεχίζοντας την περιοδεία του στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.Αμέσως μετά την άφιξή του επισκέφθηκε τηνόπου είχε συνάντηση με τον ΠεριφερειάρχηΣτη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας» και ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταφορά είτε από άλλα νησιά είτε από την ενδοχώρα. Ό,τι είναι να γίνει με το κανάλι της Κρήτης θα λυθεί στο επίπεδο της Κρήτης και της ενδοχώρας».Επίσης τόνισε ότι ο σεβασμός θα είναι και έμπρακτος και δεν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε ερήμην των τοπικών κοινωνιών και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τηώστε πραγματικά από δω και πέρα να μιλάμε για ανακούφιση των νησιών που σήκωσαν μεγάλο μεταναστευτικό βάρος.Στη συνέχεια ο υπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μυτιλήνηςκαι τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων στο Παλαιό Δημαρχείο, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στη δομή του Καρά Τεπέ, όπου θα κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τη Βάστρια.Αργότερα θα μεταβεί στονόπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Καλλονής Ταξιάρχη Βέρρο και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.Το απόγευμα αναμένεται να επισκεφθεί την Αγιάσο, όπου θα έχει συνεργασία με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγνωστηρίου και θα ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο.Η επίσκεψη του κ. Πλεύρη στο νησί ολοκληρώνεται με συνάντηση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Λέσβο.