Πλεύρης από Λέσβο: Δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από πουθενά
Μετά τη Σάμο, στη Λέσβο βρίσκεται σήμερα Δευτέρα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συνεχίζοντας την περιοδεία του στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Αμέσως μετά την άφιξή του επισκέφθηκε την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όπου είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη.
Στη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση τα νησιά μας να δεχθούν επιβάρυνση από κανένα άλλο σημείο της Ελλάδας» και ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να γίνει καμία μεταφορά είτε από άλλα νησιά είτε από την ενδοχώρα. Ό,τι είναι να γίνει με το κανάλι της Κρήτης θα λυθεί στο επίπεδο της Κρήτης και της ενδοχώρας».
Επίσης τόνισε ότι ο σεβασμός θα είναι και έμπρακτος και δεν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε ερήμην των τοπικών κοινωνιών και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε τη συναντίληψη ώστε πραγματικά από δω και πέρα να μιλάμε για ανακούφιση των νησιών που σήκωσαν μεγάλο μεταναστευτικό βάρος.
Στη συνέχεια ο υπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων στο Παλαιό Δημαρχείο, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στη δομή του Καρά Τεπέ, όπου θα κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει για τη Βάστρια.
Αργότερα θα μεταβεί στον Μανταμάδο, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Καλλονής Ταξιάρχη Βέρρο και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.
Το απόγευμα αναμένεται να επισκεφθεί την Αγιάσο, όπου θα έχει συνεργασία με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγνωστηρίου και θα ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου, έργο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο.
Η επίσκεψη του κ. Πλεύρη στο νησί ολοκληρώνεται με συνάντηση με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Λέσβο.
