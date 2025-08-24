Τροχαίο στο Αγρίνιο: ΙΧ προσέκρουσε σε στύλο και κατέληξε σε χωράφι - Στο νοσοκομείο ανήλικη
Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της περιοχής όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) στην Ε.Ο. Αγρίνιου-Θέρμου στο ύψος της Κάτω Τραγάνας που είχαν σαν αποτέλεσμα μία ανήλικη να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το αυτοκίνητο διέγραψε μια τρελή πορεία, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε σε στύλο και «προσγειώθηκε» σε οικόπεδο.

Στο όχημα επέβαιναν η οδηγός και η ανήλικη κόρη της που εκτινάχθηκε εκτός οχήματος. Το κορίτσι διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρίνιου, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

