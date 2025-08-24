Υπεραυτοκίνητα σε γάμο Ρομά στην Ελλάδα - Δείτε το video
ΕΛΛΑΔΑ

Υπεραυτοκίνητα σε γάμο Ρομά στην Ελλάδα - Δείτε το video

Γάμος Ρομά έγινε viral στα social media χάρη στη φαντασμαγορική πομπή αυτοκινήτων που συνόδευσε το ζευγάρι.

Υπεραυτοκίνητα σε γάμο Ρομά στην Ελλάδα - Δείτε το video
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

ο γλέντι ήταν μεγάλο, ο κόσμος πολύς και το καραβάνι των αυτοκινήτων έκλεψε την παράσταση. Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν μια σπάνια, για ελληνικούς δρόμους, συγκέντρωση από supercars και premium SUV, που έδωσε στον γάμο κινηματογραφικό σκηνικό και άναψε συζητήσεις για την «υπερπαραγωγή» της βραδιάς.

Επικεφαλής της πομπής η Lamborghini Huracán σε ματ γκρι. Πρόκειται για διθέσιο supercar με V10, ισχύ που στις πρώτες εκδόσεις αγγίζει τους 610 ίππους και επιτάχυνση 0-100 km/h γύρω στα 3,2–3,4 δευτερόλεπτα. Στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων, ανάλογα με έτος/έκδοση/χιλιόμετρα, μια Huracán κυμαίνεται συνήθως περίπου στα 180.000–260.000 ευρώ. Για νεότερες εκδόσεις (EVO κ.λπ.) το ποσό μπορεί να ανέβει αισθητά...


UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

