Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αγορά Θεσπρωτίας
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αγορά Θεσπρωτίας
Επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) στην Αγορά Θεσπρωτίας. Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.
Στην περιοχή επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε βίντεο:
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook
Στην περιοχή επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Δείτε βίντεο:
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα