Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αγορά Θεσπρωτίας
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αγορά Θεσπρωτίας

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) στην Αγορά Θεσπρωτίας. Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές.

Στην περιοχή επιχείρησαν 34 πυροσβέστες με 12 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook

