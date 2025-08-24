Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο
Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο
Ο 25χρονος οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του
Στη θάλασσα κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής ένα αυτοκίνητο στη Δροσιά Χαλκίδας, όταν ο οδηγός επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να αποφύγει διερχόμενο ζώο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, όπου εντόπισαν τον 25χρονο οδηγό και μοναδικό επιβαίνοντα του οχήματος, ο οποίος ήταν καλά στην υγεία του.
Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, το όχημα πρόκειται να ανελκυστεί με μέριμνα του ιδιοκτήτη, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
