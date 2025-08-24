Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκίδα Αυτοκίνητο Θάλασσα Λιμενικό

Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο

Ο 25χρονος οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του

Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα - Ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ζώο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη θάλασσα κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής ένα αυτοκίνητο στη Δροσιά Χαλκίδας, όταν ο οδηγός επιχείρησε ελιγμό προκειμένου να αποφύγει διερχόμενο ζώο με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, όπου εντόπισαν τον 25χρονο οδηγό και μοναδικό επιβαίνοντα του οχήματος, ο οποίος ήταν καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, το όχημα πρόκειται να ανελκυστεί με μέριμνα του ιδιοκτήτη, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Ειδήσεις σήμερα:

Στον εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος συζυγοκτόνος – Σκότωσε τη γυναίκα του, άλλαξε ρούχα και κρυβόταν από την Αστυνομία

Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών

Στην Κεφαλονιά παντρεύτηκε ο ομογενής Άρης Κουρκουμέλης μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης