Πρέπει να σχεδιαστεί το μέλλον της κλιματικής προσαρμογής της Πάτρας μετά τις φωτιές, λέει καθηγητής πανεπιστημίου

«Τώρα», όπως τονίζει, «τα πράγματα άλλαξαν και προσπαθούμε, στο πλαίσιο των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων, να επεκτείνουμε το δίκτυό μας, διότι υπάρχει για εμάς ένα καινούργιο φαινόμενο που τρέχει, χωρίς βέβαια να θέλουμε να υποκαταστήσουμε οποιονδήποτε φορέα που θα μπορούσε να κάνει μετρήσεις, πέρα από το να ενημερώνουμε όταν μας το ζητούν».«Με βάση τα όσα προανέφερα», συνεχίζει ο καθηγητής, «έχουμε τοποθετήσει από τις 19 Αυγούστου έναν σταθμό στα Άνω Συχαινά και έναν άλλο σταθμό στην Άνω Ανθούπολη, ενώ βρίσκεται σε στάδιο εγκατάστασης ένας ακόμη σταθμός στην περιοχή του Ρωμανού».Επανερχόμενος ο Ανδρέας Καζαντζίδης στις μετρήσεις της ρύπανσης εξ΄ αιτίας της φωτιάς στην περιοχή των Συχαινών, αναφέρει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ότι «από τις 14 Αυγούστου και μετά ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες δειγματοληπτικές μετρήσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες, κατά μήκος της περιμετρικής οδού της Πάτρας, από την περιοχή του Προαστίου, που βρίσκεται κοντά στα Συχαινά, έως την αντίθετη πλευρά, δηλαδή μέχρι την Οβρυά» και συμπληρώνει:«Εκεί είδαμε ότι στις 14, 15 και 16 Αυγούστου η ποιότητα του αέρα δεν ήταν καλή. Δηλαδή, μέχρι και την περιοχή της Εγλυκάδας, όπου εκεί λόγω της κατάστασης της ατμόσφαιρας εμφανίζονται ευνοϊκότερες συνθήκες για να έχουμε επεισόδιο ρύπανσης, διαπιστώσαμε ότι τιμές του αέρα ήταν μη ικανοποιητικές.Όμως, στις 17 και 18 Αύγουστου η ποιότητα του αέρα ήταν καλύτερη, αλλά αυτό ήταν κατά βάση θέμα συνθηκών. Δηλαδή, άλλαξε η κατεύθυνση του ανέμου και ο καπνός έφευγε προς το βουνό, αντί να διαχέεται προς την πόλη. Όμως, όλες αυτές οι μετρήσεις ήταν δειγματοληπτικές και έτσι οδηγηθήκαμε στην απόφαση να εγκαταστήσουμε περισσότερους σταθμούς.Οι σταθμοί που εγκαταστήσαμε, όπως προσέφερα, στις 19 Αυγούστου, στις περιοχές των Άνω Συχαινών και της και της Άνω Ανθούπολης έδειξαν τις δύο πρώτες ημέρες της λειτουργίας τους ότι στα Άνω Συχαινά υπήρχαν αυξημένες τιμές ρύπανσης τις πρώτες πρωινές ώρες και τις βραδινές ώρες, χωρίς όμως να φτάνουν σε ανησυχητικά επίπεδα».Όπως σημειώνει ο Ανδρέας Καζαντζίδης, «όλα εξαρτώνται από τι εκπομπές ρύπων υπάρχουν, αν υπάρχουν ενεργές εστίες φωτιάς, ή όχι και προφανώς και από τις μετεωρολογικές συνθήκες, οι οποίες διασπείρουν με διαφορετικό τρόπο τα σωματίδια».