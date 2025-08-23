Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών στη Θεσπρωτία
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Ράγιο Φιλιατών στη Θεσπρωτία
Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 του Σαββάτου (23/8) σε δάσος στο Ράγιο Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Το μέτωπο έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.
Στην περιοχή επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι τη δύση του ηλίου πετούσαν 2 αεροσκάφη.
Ενεργοποιήθηκε και το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Πηγή φωτογραφιών: Πυρκαγιά Ενημέρωση/facebook
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 23, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ράγιο #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ράγιο Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025
