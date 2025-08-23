Συνελήφθησαν 4 άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Ροδόπη και 'Εβρο
Συνελήφθησαν 4 άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Ροδόπη και 'Εβρο

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς

Συνελήφθησαν 4 άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Ροδόπη και 'Εβρο
Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων τρεις αλλοδαποί και ένας Έλληνας, προχώρησε η αστυνομία σε Ροδόπη και Έβρο για τη διακίνηση 21 παράνομων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής συνελήφθη ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός που μετέφεραν παράνομα με Ι.Χ. έξι άτομα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το όχημα τους ήταν κλεμμένο από τις αρχές Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ έφερε πινακίδα κυκλοφορίας που ανήκει σε άλλο όχημα.

Συνελήφθησαν 4 άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Ροδόπη και 'Εβρο
Το όχημα τους ήταν κλεμμένο από τις αρχές Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ έφερε πινακίδα κυκλοφορίας που ανήκει σε άλλο όχημα

Στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων Έβρου συνελήφθη ένας ακόμη αλλοδαπός οδηγώντας νταλίκα. Επιχείρησε να περάσει στη χώρα, ωστόσο σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη βοήθεια συσκευής ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο επέβαιναν και επτά παράνομοι μετανάστες.

Τέλος, στην επαρχιακή οδό του Έβρου, συνελήφθη ο τρίτος αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα οχτώ μετανάστες με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών, Τυχερού και Διδυμοτείχου.

