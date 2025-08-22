bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Οριοθετημένη η φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας
Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Λίγο, μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 22, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Καρδίτσας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
