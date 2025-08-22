Οριοθετημένη η φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καρδίτσα

Οριοθετημένη η φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας

Κινητοποιήθηκαν  40 πυροσβέστες με 14 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ

Οριοθετημένη η φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο, μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.



Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Ο 40χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους - Την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη

Παγκόσμια κούρσα για τους υπερηχητικούς πυραύλους - Τα δύο υπερόπλα που ο Πούτιν λέει πως κάνουν στάχτη κάθε στόχο

Η συμμορία με τις γουρούνες στη Μύκονο: Έθαβαν τα κλοπιμαία σαν τον Εσκομπάρ
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης