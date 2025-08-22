Βόλος: Μοτοσυκλέτα φαίνεται να παρέσυρε τον 8χρονο που τραυματίστηκε στη Νέα Ιωνία
Βόλος: Μοτοσυκλέτα φαίνεται να παρέσυρε τον 8χρονο που τραυματίστηκε στη Νέα Ιωνία
Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται
Σε παράσυρση από δίκυκλη μοτοσικλέτα φαίνεται να οφείλεται ο τραυματισμός ενός οκτάχρονου αγοριού, το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Βόλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Βόλου είναι το παιδί να παρασύρθηκε από δίκυκλη μοτοσικλέτα τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, στην περιοχή του Φυτόκου. Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.
Το παιδί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βόλου με εκδορές και κάταγμα στο πόδι. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς διαθέτει Παιδοχειρουργική Κλινική. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται πολύ καλή από τους γιατρούς, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό ανέφεραν πως το παιδί τραυματίστηκε σε τροχαίο ενώ επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με τους γονείς του, ωστόσο το σενάριο αυτό φαίνεται πλέον να απομακρύνεται.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Βόλου είναι το παιδί να παρασύρθηκε από δίκυκλη μοτοσικλέτα τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, στην περιοχή του Φυτόκου. Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.
Το παιδί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βόλου με εκδορές και κάταγμα στο πόδι. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς διαθέτει Παιδοχειρουργική Κλινική. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται πολύ καλή από τους γιατρούς, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.
Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό ανέφεραν πως το παιδί τραυματίστηκε σε τροχαίο ενώ επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με τους γονείς του, ωστόσο το σενάριο αυτό φαίνεται πλέον να απομακρύνεται.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα