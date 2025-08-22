ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Βόλος: Μοτοσυκλέτα φαίνεται να παρέσυρε τον 8χρονο που τραυματίστηκε στη Νέα Ιωνία
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Παράσυρση Μοτοσικλέτα

Βόλος: Μοτοσυκλέτα φαίνεται να παρέσυρε τον 8χρονο που τραυματίστηκε στη Νέα Ιωνία

Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται

Βόλος: Μοτοσυκλέτα φαίνεται να παρέσυρε τον 8χρονο που τραυματίστηκε στη Νέα Ιωνία
Στράτος Λούβαρης
Σε παράσυρση από δίκυκλη μοτοσικλέτα φαίνεται να οφείλεται ο τραυματισμός ενός οκτάχρονου αγοριού, το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι αστυνομικοί της Τροχαίας Βόλου είναι το παιδί να παρασύρθηκε από δίκυκλη μοτοσικλέτα τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του, στην περιοχή του Φυτόκου. Μετά το τροχαίο, ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

Το παιδί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Βόλου με εκδορές και κάταγμα στο πόδι. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, καθώς διαθέτει Παιδοχειρουργική Κλινική. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται πολύ καλή από τους γιατρούς, ενώ δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό ανέφεραν πως το παιδί τραυματίστηκε σε τροχαίο ενώ επέβαινε σε μοτοσικλέτα μαζί με τους γονείς του, ωστόσο το σενάριο αυτό φαίνεται πλέον να απομακρύνεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου

Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της

Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Στράτος Λούβαρης

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης