Στις 14 Αυγούστου η διακοπή της εξέτασης ασύλου για τον μετανάστη που φέρεται να ενόχλησε τους Εύζωνες
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την απόφαση

Στις 14 Αυγούστου εκδόθηκε τελικά η απόφαση για την επιστροφή του μετανάστη ο οποίος φέρεται να προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο εν λόγω άνδρας 23 ετών, προσήχθη στις 10 Αυγούστου από την Αστυνομία από εποχούμενη περιπολία της ΕΛΑΣ, ενώ βρισκόταν εν εξελίξει η εξέταση της έκδοσης απόφασης για την απόδοση ασύλου. Τελικά στις 14 Αυγούστου η Υπηρεσία Ασύλου διεκόπη και διατάχθηκε η επιστροφή του.

Ο εν λόγω είδε την αίτησή του να διακόπτεται λόγω σιωπηρής ανάκλησης και είχε πλέον δικαίωμα μόνο μία φορά και εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών να ζητήσει από την Αρχή που έλαβε την απόφαση, τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης αυτής.

Με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης είχε αναφερθεί στο πρόσφατο επεισόδιο στο Σύνταγμα, όπου ένας μετανάστης επιτέθηκε και έβρισε τους Εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Όπως τόνισε, ο άνδρας αγνόησε τις αρχές και αξίες της χώρας.

Φωτογραφία αρχείου

