Φωτιά τώρα σε δάσος στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια
Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 15:00 σε δάσος στον Κάτω Αετό, στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.
Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση Κάτω Αετός, Σαγιάδας, #Θεσπρωτία.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025
Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές ,1 Ε/Π και 2 Α/Φ.
