Φωτιά τώρα σε δάσος στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Θεσπρωτία

Φωτιά τώρα σε δάσος στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Επιχειρούν  21 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Φωτιά τώρα σε δάσος στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια
Φωτιά ξέσπασε μετά τις 15:00 σε δάσος στον Κάτω Αετό, στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.



