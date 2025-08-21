Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Μιτζαίικα Αχαΐας - Μακριά από τα σπίτια οι φλόγες
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινήθηκαν γρήγορα και οριοθέτησαν την πυρκαγιά
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε δασική έκταση βόρεια της περιοχής Μιτζαίικα Αχαΐας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι φλόγες καίνε σε δύσβατη περιοχή, ενώ δεν βρίσκονται κοντά σε σπίτια.
Οι δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο είναι ισχυρές. Ειδικότερα, για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.
