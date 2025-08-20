Είχαν μετατρέψει το σπίτι τους στην Κυψέλη σε φυτώριο - Δύο συλλήψεις για 7,5 κιλά κάνναβης
ΕΛΛΑΔΑ
Διαμέρισμα Κάνναβη Ναρκωτικά Κυψέλη

Είχαν μετατρέψει το σπίτι τους στην Κυψέλη σε φυτώριο - Δύο συλλήψεις για 7,5 κιλά κάνναβης

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και του τρίτου μέλους - Σκηνή καλλιέργειας, ζυγαριές και χιλιάδες ευρώ ανάμεσα στα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Είχαν μετατρέψει το σπίτι τους στην Κυψέλη σε φυτώριο - Δύο συλλήψεις για 7,5 κιλά κάνναβης
Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν το απόγευμα της 14ης Αυγούστου στην Κυψέλη δύο άνδρες, 32 και 63 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από πληροφορίες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε διαμέρισμα της περιοχής. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει ταυτοποιηθεί και ένας 31χρονος ημεδαπός που εμπλέκεται στην υπόθεση και αναζητείται.

Είχαν μετατρέψει το σπίτι τους στην Κυψέλη σε φυτώριο - Δύο συλλήψεις για 7,5 κιλά κάνναβης


Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 7 κιλά και 690 γραμμάρια κάνναβης,
  • 705 ευρώ σε μετρητά,
  • ηλεκτρονική συσκευή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων,
  • ρολό πλαστικοποίησης,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • βάση λαμπτήρων,
  • 35 στυλώματα σκηνής και
  • σκηνή που χρησιμοποιούνταν για καλλιέργεια φυτών κάνναβης.

Είχαν μετατρέψει το σπίτι τους στην Κυψέλη σε φυτώριο - Δύο συλλήψεις για 7,5 κιλά κάνναβης


Κλείσιμο
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του τρίτου ατόμου.

Είχαν μετατρέψει το σπίτι τους στην Κυψέλη σε φυτώριο - Δύο συλλήψεις για 7,5 κιλά κάνναβης


Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη κατολίσθηση στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης - Τι λένε οι ειδικοί, δείτε βίντεο

Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ

Ο Αργύρης Πανταζάρας φωτογράφισε γυμνή τη σύζυγό του, Σίσσυ Τουμάση, στην παραλία

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης