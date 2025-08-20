Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Είχαν μετατρέψει το σπίτι τους στην Κυψέλη σε φυτώριο - Δύο συλλήψεις για 7,5 κιλά κάνναβης
Είχαν μετατρέψει το σπίτι τους στην Κυψέλη σε φυτώριο - Δύο συλλήψεις για 7,5 κιλά κάνναβης
Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και του τρίτου μέλους - Σκηνή καλλιέργειας, ζυγαριές και χιλιάδες ευρώ ανάμεσα στα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.
Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν το απόγευμα της 14ης Αυγούστου στην Κυψέλη δύο άνδρες, 32 και 63 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από πληροφορίες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε διαμέρισμα της περιοχής. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει ταυτοποιηθεί και ένας 31χρονος ημεδαπός που εμπλέκεται στην υπόθεση και αναζητείται.
Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του τρίτου ατόμου.
- 7 κιλά και 690 γραμμάρια κάνναβης,
- 705 ευρώ σε μετρητά,
- ηλεκτρονική συσκευή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων,
- ρολό πλαστικοποίησης,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- βάση λαμπτήρων,
- 35 στυλώματα σκηνής και
- σκηνή που χρησιμοποιούνταν για καλλιέργεια φυτών κάνναβης.
