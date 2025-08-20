Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Τοπαρουσιάζει το συλλεκτικό τεύχος Κολεξιόν!100 σελίδες με ό,τι θα είναι στη μόδα το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2025-26 για να κατακτήσετε πρώτες το στυλ της επόμενης σεζόν! Οι τσάντες, τα παπούτσια, οι διεθνείς τάσεις αλλά και η διαχρονική κομψότητα, όλα συγκεντρωμένα σε μια πολυτελή έκδοση.Από τις ψηλές μπότες και τις πένσιλ φούστες μέχρι τις ζώνες και τις μεγάλες τσέπες, επικεντρωνόμαστε στις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ανανεώνουν την γκαρνταρόμπα.Λεοπάρ υπερβολές και παρέλαση χρωμάτων: η μόδα της νέας σεζόν είναι ατρόμητη και καθόλου ήσυχη.Ανακαλύψτε μαζί μας όλα όσα πρότειναν οι σχεδιαστές στις πασαρέλες.

Το φλογερό κόκκινο γνωρίζει ξανά μεγάλες δόξες.Ποιος μπορεί να πάρει τα μάτια του από αυτό το μπλε κοτλέ σύνολο της Chanel;Τα ρομαντικά πουκάμισα και οι φαρδιές ζώνες της Chloé έκαναν όλα τα βλέμματα να γυρίσουν.Οι (πολύ) ψηλές μπότες εντυπωσίασαν στο catwalk.Ένα από τα σταρ-κομμάτια της σεζόν είναι το τοπ με κρυστάλλους του Givenchy. Το ξεχωρίσαμε μήνες πριν.Το χρώμα κάνει την εμφάνισή του σε ακραίους συνδυασμούς, ακόμη και σε αυστηρά σύνολα γραφείου.Τα πιο εντυπωσιακά πανωφόρια του χειμώνα έχουν εντυπωσιακά κουμπιά και έρχονται σε πολλά μήκη και διαφορετικές εφαρμογές.Μη χάσετε το Marie Claire Collections αυτή την Κυριακή 24 Αυγούστου με το Θέμα.Το σώμα μιας νεαρής γυναίκας ανακαλύπτεται σε μια ερημική γωνιά της Ισλανδίας, σε ένα σκηνικό παγερό και δυσοίωνο. Κάποιοι θα ήθελαν πολύ να ήταν αυτοκτονία, αλλά μια αστυνομικός θα ξεπεράσει κάθε όριο για να φέρει την αλήθεια στο φως.Ως ένα από τα μεγάλα αστέρια της «βόρειας» λογοτεχνίας μυστηρίου, ο Ισλανδός Ράγκναρ Γιόνασον υπογράφει «Το σκοτάδι», ένα πραγματικά σπουδαίο, ατμοσφαιρικό θρίλερ, με την συγκλονιστική πλοκή της ιστορίας να εκτυλίσσεται στο υποβλητικό φυσικό σκηνικό της πατρίδας του. Στην Ισλανδία, λοιπόν, ο Γιόνασον αναθέτει στην αγαπημένη ηρωίδα του, τη μεθοδική, επίμονη και ιδιαίτερα ευφυή ντετέκτιβ Χούλντα μια πολύ ξεχωριστή αποστολή. Κυρίως διότι αυτή μπορεί να είναι και η τελευταία της σταδιοδρομίας της, μιας και ο προϊστάμενός της την ωθεί σε πρόωρη συνταξιοδότηση. Άρα, έχει στη διάθεσή της μόλις δύο εβδομάδες για να λύσει το πιο δύσκολο αίνιγμα που συνάντησε ποτέ: Πρόκειται για την υπόθεση μιας υποτιθέμενης αυτοκτονίας, η οποία αρχειοθετήθηκε άρον-άρον. Πριν από έναν χρόνο το άψυχο σώμα μιας νεαρής γυναίκας, ρωσικής καταγωγής, είχε εντοπιστεί σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία. Η Χούλντα υποψιάζεται ότι ο επικεφαλής των ερευνών, κάποιος Αλεξάντερ, είχε χειριστεί το ζήτημα αρκετά επιπόλαια. Επιπλέον, η άτυχη κοπέλα ήταν 27 ετών, όσο ήταν και η ίδια η ντετέκτιβ όταν γέννησε την κόρη της. Καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα, φαντάσματα του παρελθόντος έρχονται να στοιχειώσουν την έρευνα, οδηγώντας στη Χούλντα σε μοιραία λάθη. Εκείνη όμως είναι αποφασισμένη να λύσει το γρίφο -ή τώρα ή ποτέ!Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.