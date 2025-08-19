Στη σημαντικότερη ΔΕΘ όλων των εποχών το μανιφέστο της Ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου
Στη σημαντικότερη ΔΕΘ όλων των εποχών το μανιφέστο της Ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι απλά ακόμα μία ΔΕΘ. Είναι η σημαντικότερη των 50 ετών της ιατορίας της. Είναι η στιγμή που η χώρα δείχνει ότι μπορεί να αλλάξει σελίδα. Και στο κέντρο αυτής της αλλαγής δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται το αυτοκίνητο.

Στο πιο κεντρικό και μεγαλύτερο Hall της έκθεσης (No13 για όσους ξέρουν) θα υπάρχει μία μεγάλη έκθεση μέσα στην έκθεση. Η AUTO THESSALONIKI 2025 θα αναδειχθεί μέσα στη ΔΕΘ ως το ζωντανό όραμα της νέας εποχής της αυτοκίνησης.
Το αυτοκίνητο που αλλάζει και οι εταιρείες που μετέχουν σε αυτήν θα έχουν τη δυνατότητα και ευκαιρία, αυτό να το δείξουν σε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.
Το αυτοκίνητο που δεν είναι πια μόνο μηχανή μετακίνησης αλλά εργαλείο ελευθερίας, τεχνολογίας και προόδου, θα σταθεί μπροστά στα μάτια των επισκεπτών. Εκεί όπου η αυτοκίνηση συναντά την καινοτομία, και η καινοτομία γίνεται εμπειρία...


Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

