Θα μας... σώσουν τα νέα Canadair;

Ωστόσο, οι αλλαγές που θα φέρουν τα νέα αεροσκάφη σε σχέση με την τελευταία έκδοση των υπαρχόντων μοντέλων δεν θα είναι θεαματικές. Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά το cockpit, το οποίο πλέον θα είναι «glass», δηλαδή θα διαθέτει μία μεγάλη οθόνη αφής που θα αντικαταστήσει τα παραδοσιακά αναλογικά όργανα. Αυτή η μετάβαση σε ψηφιακό περιβάλλον αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις βλάβες υλικού, καθώς ο έλεγχος των λειτουργιών θα γίνεται από ενσωματωμένο λογισμικό και όχι μέσω πολλών μηχανικών εξαρτημάτων.

Πέραν αυτού, η επιχειρησιακή εικόνα παραμένει ουσιαστικά ίδια. Κανένα αεροσκάφος αυτού του τύπου, όπως και κανένα άλλο αεροσκάφος στον κόσμο, δεν διαθέτει πραγματική δυνατότητα επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλο είναι η ικανότητα να πετάει στο σκοτάδι και άλλο να επιχειρεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Τα νέα Canadair θα μπορούν να πετάξουν τη νύχτα, αλλά δεν θα μπορούν να εκτελέσουν ρίψεις νερού ή αφρού σε πυρκαγιές χωρίς τους αναγκαίους εξειδικευμένους αισθητήρες και εξοπλισμό, κάτι που δεν περιλαμβάνεται στην τρέχουσα διαμόρφωση...





