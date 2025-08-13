Σε 62 περιστατικά επενέβη το ΕΚΑΒ στις φωτιές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Χίο

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΧΙΟΣ

- 3 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου, 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό και ένας κατακεκλιμένος) διακομίστηκαν οι 2 πρώτοι στο ΓΝ Μεσολογγίου και το 3ο άτομο στο ΚΥ Αιτωλικού.Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 30 περιστατικά:- 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).- Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, 8 άτομα διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).- Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίστηκαν 10 περιστατικά (9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα - και 1 Πυροσβέστης με εγκαύματα) προς το ΓΝ Άρτας.- Επίσης 5 περιστατικά (κυρίως με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα της Φιλιππιάδας χωριά και οικισμούς, διεκομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας.Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 7 περιστατικά:- 7 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».- Σε 10 Πυροσβέστες πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα)