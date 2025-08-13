Σε 62 περιστατικά επενέβη το ΕΚΑΒ στις φωτιές σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Χίο
Τα περισσότερα περιστατικά αφορούν αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα και ένα κάκωση άνω άκρου
Τουλάχιστον 62 ανθρώπους έχει χρειαστεί να διακομίσει σε νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας το ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα ή ελαφρούς τραυματισμούς από τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Χίο.
Συγκεκριμένα 12 περιστατικά αφορούν κατοίκους της Αχαΐας, 3 περιστατικά της Αιτωλοακαρνανίας, 30 περιστατικά της Πρέβεζας και 17 περιστατικά της Χίου.
Από χθες 12/08/2025, το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών στις περιοχές που πλήττονται από τις εν εξελίξει πυρκαγιές.
Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους αντίστοιχους Υγειονομικούς Σχηματισμούς (οι οποίοι είναι σε αυξημένη ετοιμότητα) και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας τον άμεσο συντονισμό και την έγκαιρη ενίσχυση δυνάμεων όπου απαιτείται.
* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 12 περιστατικά:
- 7 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).
- 3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.
- Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Κάτω Αχαΐας, 2 περιστατικά διακομίσθηκαν στο ΚΥ Βάρδας.
Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.
* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή , από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:
ΑΧΑΪΑΣτην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΠεριοχή Σταμνά:
Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.
* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 30 περιστατικά:
- 7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).
- Κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, 8 άτομα διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).
- Επιπλέον από την πόλη της Φιλιππιάδας διακομίστηκαν 10 περιστατικά (9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα - και 1 Πυροσβέστης με εγκαύματα) προς το ΓΝ Άρτας.
- Επίσης 5 περιστατικά (κυρίως με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα της Φιλιππιάδας χωριά και οικισμούς, διεκομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας.
* Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 7 περιστατικά:
- 7 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) έχουν διακομισθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».
- Σε 10 Πυροσβέστες πραγματοποιήθηκε η Παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο (αναπνευστικά και ελαφρά εγκαύματα)
ΠΡΕΒΕΖΑΣτην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.
ΧΙΟΣΣτην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.
