Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (12/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν - Νέο τζακ ποτ

Νέο τζακ ποτ είχαμε την Τρίτη στο Τζόκερ που μοίραζε 25 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ.Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 2, 9, 13, 26, 44 και τζόκερ ο 20.Στη δεύτερη κατηγορία 4 τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ.