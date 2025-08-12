Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (12/8/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν - Νέο τζακ ποτ
Στη δεύτερη κατηγορία 4 τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ
Νέο τζακ ποτ είχαμε την Τρίτη στο Τζόκερ που μοίραζε 25 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 2, 9, 13, 26, 44 και τζόκερ ο 20.
Ειδήσεις σήμερα:
