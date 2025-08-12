Απειλούσαν με μαχαίρι και λήστευαν περίπτερα και μίνι μάρκετ στην Αττική - Βίντεο από τη δράση της συμμορίας

Από έρευνα στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: ρουχισμός που χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών, δύο τρίφτες, επτά συσκευές κινητών τηλεφώνων και μαχαίρι.Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας.Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.