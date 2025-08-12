Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Απειλούσαν με μαχαίρι και λήστευαν περίπτερα και μίνι μάρκετ στην Αττική - Βίντεο από τη δράση της συμμορίας
Εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις - Συνελήφθη ένας 19χρονος, αναζητούνται κι άλλα μέλη της συμμορίας, η οποία είχε δημιουργηθεί από τον Φεβρουάριο
Συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στη Βορειοανατολική Αττική, αποδομήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.
Σε βάρος 19χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή στη συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ αναζητούνται και άλλα μέλη.
Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην περιοχή του Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, 19χρονος ημεδαπός και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Προηγουμένως, πρωινές ώρες της ίδιας μέρας, ο συλληφθείς μαζί με συνεργάτη του στην περιοχή του Ηρακλείου, αφού ακινητοποίησαν υπάλληλο περιπτέρου με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει συμμορία, τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό τις ληστείες και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, κυρίως βραδινές ώρες, όπου η κίνηση των πολιτών ήταν μειωμένη, προσέγγιζαν υπαλλήλους περιπτέρων και μίνι μάρκετ και αφού τους απειλούσαν με τη χρήση μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, ενώ δε δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία σε περίπτωση που τα θύματά τους αντιστέκονταν.
Από έρευνα στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: ρουχισμός που χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών, δύο τρίφτες, επτά συσκευές κινητών τηλεφώνων και μαχαίρι.
Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

