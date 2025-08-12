53χρονος απείλησε την 51χρονη σύντροφό του στην Αλόννησο - «Θα σφάξω εσένα, την κόρη σου και τον πρώην σύζυγό σου»

Η 51χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι είχαν υπάρξει και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, κατά τα οποία την είχε πιάσει και από τον λαιμό