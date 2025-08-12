Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
53χρονος απείλησε την 51χρονη σύντροφό του στην Αλόννησο - «Θα σφάξω εσένα, την κόρη σου και τον πρώην σύζυγό σου»
53χρονος απείλησε την 51χρονη σύντροφό του στην Αλόννησο - «Θα σφάξω εσένα, την κόρη σου και τον πρώην σύζυγό σου»
Η 51χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι είχαν υπάρξει και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, κατά τα οποία την είχε πιάσει και από τον λαιμό
Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Αλόννησο, όπου ένας 53χρονος απείλησε την 51χρονη σύντροφό του.
Όπως αναφέρει ο ιστότοπος gegonotanews.gr, το ζευγάρι βρισκόταν στο νησί για διακοπές και όλα ξεκίνησαν όταν η 51χρονη έλαβε κλήση από άγνωστο αριθμό, που αργότερα αποδείχθηκε ότι ανήκε στην καθαρίστρια του σπιτιού της.
Ο σύντροφός της μη γνωρίζοντας ποιος την καλούσε ξέσπασε - όπως κατέθεσε η γυναίκα
- απείλησε ότι θα «σφάξει» εκείνη, την κόρη της και τον πρώην σύζυγό της, εξαπολύοντας παράλληλα ύβρεις και προσβολές.
Στη συνέχεια, ο 53χρονος κατευθύνθηκε προς το λιμάνι για να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής προκειμένου να επιστρέψει στον Βόλο, όπου διαμένει μόνιμα. Καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο πλοίο, αποφάσισε να κλείσει άλλο δωμάτιο στο νησί για να διανυκτερεύσει.
Περίπου στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο 53χρονος πήγε εκ νέου στο λιμάνι, σε μία ακόμη προσπάθεια να φύγει. Όμως, λίγες ώρες νωρίτερα, η 51χρονη είχε καταγγείλει τις απειλές και την εξύβριση στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο 53χρονος να συλληφθεί στο λιμάνι.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου αρνήθηκε τις κατηγορίες.
Η 51χρονη, μεταξύ άλλων, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι είχαν υπάρξει και άλλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, κατά τα οποία την είχε πιάσει και από τον λαιμό, ωστόσο όπως ανέφερε, δεν τον κατήγγειλε ποτέ γιατί της υποσχόταν πως θα άλλαζε.
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την πράξη της ενδοοικογενειακής απειλής και αθώο για την εξύβριση. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή.
