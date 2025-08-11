Συνελήφθη 19χρονος για ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής

Σε βάρος του 19χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ αναζητούνται και άλλα μέλη