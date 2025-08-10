Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Έξοδος Αθηναίων: Φεύγουν και σήμερα οι αδειούχοι του Αυγούστου - Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος των αδειούχων προς τα νησιά. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Εν όψει και του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι εκδρομείς εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα.
Υπενθυμίζεται ότι οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν αμείωτοι και τις επόμενες ημέρες, με τα μελτέμια να φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα, οι υψηλές θερμοκρασίες επιστρέφουν δυναμικά, με τη δυτική -κυρίως- Ελλάδα, να φλερτάρει με 40-41 βαθμούς Κελσίου, σε τοπικό επίπεδο.
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα εφαρμοστούν επί της Λεωφόρου Μεσογείων σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου.
Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 12.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αθηναίων, στο ύψος του ο.α. 85, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Η τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Η ανακοίνωση:
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή (10/8) στη λεωφόρο Μεσογείων - Πόσο θα διαρκέσουν
