ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός 23χρονου σε πλατεία - Συνελήφθησαν τρεις νεαροί

19 και 18 ετών οι συλληφθέντες - Στο νοσοκομείο Αγρινίου με χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα ο 23χρονος

Στη σύλληψη τριών νεαρών, ηλικίας 19 (οι δύο) και 18 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στο Αγρίνιο για τον ξυλοδαρμό ενός 23χρονου το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το βράδυ της Παρασκευής υπήρξε συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Ειρήνης στο Αγρίνιο με τον 23χρονο να δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα.

Κατά την ίδια πηγή, τη συμπλοκή σταμάτησαν διερχόμενοι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τον νεαρό και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες είχε προηγηθεί και προ ημερών επεισόδιο με τα εμπλεκόμενα άτομα στην περιοχή του Ξηρομέρου.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

