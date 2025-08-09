Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός 23χρονου σε πλατεία - Συνελήφθησαν τρεις νεαροί
Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός 23χρονου σε πλατεία - Συνελήφθησαν τρεις νεαροί
19 και 18 ετών οι συλληφθέντες - Στο νοσοκομείο Αγρινίου με χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα ο 23χρονος
Στη σύλληψη τριών νεαρών, ηλικίας 19 (οι δύο) και 18 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στο Αγρίνιο για τον ξυλοδαρμό ενός 23χρονου το βράδυ της Παρασκευής.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το βράδυ της Παρασκευής υπήρξε συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Ειρήνης στο Αγρίνιο με τον 23χρονο να δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα.
Κατά την ίδια πηγή, τη συμπλοκή σταμάτησαν διερχόμενοι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τον νεαρό και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο του Αγρινίου.
Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες είχε προηγηθεί και προ ημερών επεισόδιο με τα εμπλεκόμενα άτομα στην περιοχή του Ξηρομέρου.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το βράδυ της Παρασκευής υπήρξε συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Ειρήνης στο Αγρίνιο με τον 23χρονο να δέχεται χτυπήματα στο κεφάλι και τον αυχένα.
Κατά την ίδια πηγή, τη συμπλοκή σταμάτησαν διερχόμενοι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τον νεαρό και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο του Αγρινίου.
Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες είχε προηγηθεί και προ ημερών επεισόδιο με τα εμπλεκόμενα άτομα στην περιοχή του Ξηρομέρου.
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έριξαν σήμερα 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Δείτε βίντεο
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Μητσοτάκης: Δύο αεροσκάφη της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έριξαν σήμερα 8,5 τόνους τροφίμων στη Γάζα - Δείτε βίντεο
Ο Ευτύχης Μπλέτσας ζήτησε συγγνώμη για το γκρέμισμα της κολώνας φωτισμού: «Έκανα βλακεία» - Δείτε βίντεο
«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα