Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών, υπήρξε κίνδυνος πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών, υπήρξε κίνδυνος πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης
Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην περιοχή
Λόγω των ισχυρών ανέμων και κινδύνου πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σπύρου Βρεττού από το ύψος της οδού Λουτρού στις Αχαρνές.
Η κυκλοφορία πλέον έχει αποκατασταθεί.
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Η κυκλοφορία πλέον έχει αποκατασταθεί.
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Μια μαγική βραδιά υπό το φως της Αυγουστιάτικης πανσελήνου - 'Ολες οι δωρεάν εκδηλώσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα