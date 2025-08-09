Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών, υπήρξε κίνδυνος πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης

Λόγω των ισχυρών ανέμων και κινδύνου πτώσης κολώνας ηλεκτροδότησης είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σπύρου Βρεττού από το ύψος της οδού Λουτρού στις Αχαρνές.Η κυκλοφορία πλέον έχει αποκατασταθεί.