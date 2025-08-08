Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Λαγανά Ζακύνθου - Δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Λαγανά Ζακύνθου - Δείτε βίντεο
Στην περιοχή βρέθηκαν και δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας
UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Λαγανά Ζακύνθου.
Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.
Επίσης, στο σημείο βρέθηκε και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.
Επίσης, στο σημείο βρέθηκε και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
🔥#Πυρκαγιά στην περιοχή του #λαγάνα στη Ζάκυνθο Βίντεο : AggelosPosted by Forecast Weather Greece on Friday, August 8, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Οι δραματικές ώρες στο Σισμανόγλειο και τον Ευαγγελισμό για τη Λένα Σαμαρά
Το θανατηφόρο κοκτέιλ που οδήγησε σε θάνατο τον δολοφόνο της Φαίης, Βαγγέλη Στεφανάκη - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Ψάχνουν «τρύπα» στα μποφόρ για να γίνουν κάποια δρομολόγια
Οι δραματικές ώρες στο Σισμανόγλειο και τον Ευαγγελισμό για τη Λένα Σαμαρά
Το θανατηφόρο κοκτέιλ που οδήγησε σε θάνατο τον δολοφόνο της Φαίης, Βαγγέλη Στεφανάκη - Τι αποκαλύπτει η δικογραφία
Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Ψάχνουν «τρύπα» στα μποφόρ για να γίνουν κάποια δρομολόγια
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα