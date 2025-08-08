Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Λαγανά Ζακύνθου - Δείτε βίντεο

🔥#Πυρκαγιά στην περιοχή του #λαγάνα στη Ζάκυνθο Βίντεο : Aggelos Posted by Forecast Weather Greece on Friday, August 8, 2025

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Λαγανά Ζακύνθου.Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.Επίσης, στο σημείο βρέθηκε και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.