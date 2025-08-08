Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Λαγανά Ζακύνθου - Δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Λαγανά Ζακύνθου - Δείτε βίντεο

Στην περιοχή  βρέθηκαν και  δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας

UPD:
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Λαγανά Ζακύνθου.

Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Επίσης, στο σημείο βρέθηκε και η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

🔥#Πυρκαγιά στην περιοχή του #λαγάνα στη Ζάκυνθο Βίντεο : Aggelos

Posted by Forecast Weather Greece on Friday, August 8, 2025


UPD:

