Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Κλείσιμο

Την Κυριακή, στο, στο νέο τεύχος μας μαγειρεύουμε πιο υγιεινά και εναλλακτικά βάζοντάς ταΟρεκτικά, κυρίως πιάτα, επιδόρπια και ζύμες που θα τα φτιάξουμε μαζί εύκολα, γρήγορα, υγιεινά, αλλά και “στον αέρα” της απόλυτης επιτυχίας όπως πάντα!Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Μαγειρεύουμε τα πάντα στο air fryer, ένα σκεύος που μας βοηθάει να μειώσουμε την πρόσληψη λίπους και θερμίδων και να γεμίζουμε το τραπέζι μας με φανταστικά πιάτα που έχουμε ετοιμάσει ξεκούραστα και πρακτικά! Γιατί τόσο η χρήση όσο και η συντήρησή του είναι απλές και γρήγορες!Ξεφυλλίστε το απολαυστικό μας τεύχος και βρείτε:Με το air fryer πετυχαίνουμε το τέλειο τραγανό αποτέλεσμα. Ποια τα μυστικά του; Τα ανακαλύψαμε και τα μοιραζόμαστε μαζί σας!Τηγανητές πατάτες Vs Πατάτες τηγανητές στο air fryer! And the winner is...Τι σημαίνει με τη δύναμη του θερμού αέρα, και ελάχιστο ή καθόλου λάδι, πετυχαίνουμε το ίδιο αποτέλεσμα με το τηγάνισμα; Αναλύουμε τι σημαίνει το μαγείρεμα στο Air fryer...Είτε ετοιμάζετε τραπέζι με πλήρες μενού είτε έναν μεζέ στα ξαφνικά με φίλους, αυτές οι συνταγές για ορεκτικά στο air fryer θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους και θα ξετρελάνουν κόσμο!Εύκολη Κις Λορέν, Κολοκυθοκεφτέδες με φέτα, Πατάτες γεμιστές με τυρί κρέμα και μπέικον, Χοιρινή τηγανιά, Αλμυρά muffins με πράσα και φέτα