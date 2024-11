Στα ΑΒ βρέχει 6ευρες επιταγές έκπτωσης και μάλιστα, κάποιες φορές διπλές

Sponsored contentΑκούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, όμως υπάρχει ένας τρόπος να βγαίνουμε από το σουπερμάρκετ χαμογελώντας και να επιστρέφουμε με το ίδιο πάντα χαμόγελο ξανά και ξανά, για να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες αλλά και να βρούμε τα αγαπημένα μας προϊόντα. Σε μια εποχή που η οικονομική συγκυρία μας αναγκάζει να αναζητούμε τις πιο συμφέρουσες επιλογές χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συναισθάνεται τις ανάγκες μας, και εξελίσσει τον μηχανισμό επιβράβευσης AB Plus, μεγιστοποιώντας τα οφέλη από τις αγορές και εξασφαλίζοντας έτσι για μας το φθηνότερο καλάθι της αγοράς.Στη νέα φάση της AB Plus συνεχίζουμε να κερδίζουμε πόντους από τις αγορές μας στα καταστήματα και στο ΑΒ Eshop, όπως πάντοτε, αλλά και να συγκεντρώνουμε πόντους από προσωπικές προσφορές, κουπόνια και παιχνίδια, αλλά και κάτι ακόμη. Κάτι πραγματικά huge! Μια ενέργεια που σίγουρα θα έχετε προσέξει όσοι είστε πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος.Διότι πλέον, είναι πιο εύκολο από ποτέ να συγκεντρώσετε εκατοντάδες πόντους και με μία κίνηση, απλώς αγοράζοντας προϊόντα από μεγάλες κατηγορίες προϊόντων. Συγκεκριμένα, κάθε εβδομάδα, προσφέρονται 3€ και 6€ επιταγές, με αγορές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, όπως φρέσκο κρέας, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, προϊόντα κατάψυξης, λάδια, τυριά, αλλαντικά, αρτοσκευάσματα, είδη πρωινού, γαλακτοκομικά, αναψυκτικά, μπίρες, κρασιά, αλλά και απορρυπαντικά, χαρτικά ή είδη προσωπικής περιποίησης.Και δεν είναι μόνο αυτό. Η ΑΒ Βασιλόπουλος, έχει ξεκινήσει την ενέργεια «Βρέχει διπλές 6ευρές», η οποία σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα φέρνει τα διπλάσια οφέλη και μάλιστα, πλέον των προσφορών. Για παράδειγμα, αγοράζεις 20 ευρώ ελαιόλαδο, και σου επιστρέφονται πίσω 12 ευρώ, υπό μορφή 2 εξάευρων επιταγών για τις επόμενες αγορές σου. Απίστευτο!- Για να μπούμε στον νέο κόσμο προνομίων της AB Plus (με εκπτώσεις, προσφορές, πόντους κ.ά) αρκεί να μπούμε ή να δημιουργήσουμε online λογαριασμό μέσω τουή του AB App. Ισχύει βέβαια και η πλαστική κάρτα ΑΒ Plus την οποία μπορούμε να σκανάρουμε στο ταμείο για να δούμε το υπόλοιπο των πόντων μας.- Εξαργυρώνουμε σε εκπτώσεις τους πόντους που έχουμε συγκεντρώσει. 200 πόντοι αντιστοιχούν σε €6 έκπτωση και 100 πόντοι σε €3 έκπτωση.- Συνήθως κάθε Πέμπτη, αλλά και άλλες ημέρες της εβδομάδας, βγαίνουν οι προσφορές οι οποίες μας προσφέρουν δωροπιταγές €3 ή €6 ή €6 Χ 2, με την αγορά προϊόντων από μια συγκεκριμένη κατηγορία, αξίας από €10 έως €20.Επισκεπτόμαστε ένα κατάστημα ΑΒ, αγοράζουμε από τον πάγκο των τυριών ή το ψυγείο τα προϊόντα που θέλουμε (τριμμένο τυρί, φέτες, ή με το κιλό) αξίας €20 και πάνω, και αμέσως κερδίζουμε μία 6ευρη επιταγή που θα την εξαργυρώσουμε στην επόμενη επίσκεψή μας. Άρα, αγοράζοντας προϊόντα αξίας €20 παίρνουμε 6ευρη για τις επόμενες αγορές μας. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες κατηγορίες. Αν, αντίστοιχα, αγοράσουμε απορρυπαντικά και χαρτικά αξίας €10 θα πάρουμε μία 3ευρη επιταγή.Έχουμε λοιπόν διπλό όφελος και μια καλή ευκαιρία να γεμίσουμε τα ράφια στο ψυγείο, την κατάψυξη και τα ντουλάπια μας και να αποθηκεύσουμε απορρυπαντικά, χαρτικά και είδη προσωπικής περιποίησης, που σίγουρα θα χρειαστούμε. Τα σχήματα προσφορών αντιστοιχούν σε εκπτώσεις 30%, που προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες εκπτωτικές ενέργειες. Για τη, δε, περίπτωση των διπλών εξάευρων επιταγών, αν γίνει αναγωγή στο ουσιαστικό κόστος χρήματος που δώσαμε για να αγοράσουμε μια κατηγορία προϊόντων, τότε μιλάμε για εκπτώσεις που φτάνουν και το 60%.Ακόμη, με τον λογαριασμό στο AB App, το, και τα AB Kiosks -για όσους έχουν ακόμη πλαστική κάρτα- απολαμβάνουμε πρόσθετα οφέλη, αποκτώντας πρόσβαση σε κουπόνια, προσωπικές προσφορές και συνεργασίες με τρίτες επιχειρήσεις.Γιατί, στο καλό, το καλύτερο είναι η τιμή και γιατί ένας νέος κόσμος προνομίων και δυνατοτήτων είναι διαθέσιμος και μας περιμένει να τον ανακαλύψουμε με εκπτώσεις που φτάνουν έως και -60%!