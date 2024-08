Ο πρώτος «πράσινος» και «ψηφιακός» ουρανοξύστης της χώρας, είναι γεγονός

Sponsored ContentΈχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από το 1972 όταν ξεκίνησε η κατασκευή του Πύργου Πειραιά, ένα φιλόδοξο έργο που έμεινε ημιτελές καθώς για ένα μικρό χρονικό διάστημα αξιοποιήθηκαν μόνο οι τρεις πρώτοι όροφοι του κτηρίου. Έτσι, για πολλές δεκαετίες, το δεύτερο ψηλότερο κτήριο της Ελλάδος έμεινε ημιτελές και εν τέλει κενό.To 2020, το κοινοπρακτικό σχήμα των DIMAND, EBRD και PRODEA Investments, μετά από συμμετοχή σε διαγωνισμό, ανέλαβε τις εργασίες ανακατασκευής του. Η ολοκλήρωση του Πύργου του Πειραιά χρειάστηκε 4 χρόνια εργασιών, στη διάρκεια των οποίων εκατοντάδες επαγγελματίες, με κοινό σκοπό την αναγέννηση ενός μύθου, συντονίστηκαν έχοντας ένα κοινό όραμα, πολλές φρέσκιες ιδέες, σύμπνοια και προγραμματισμό.Σήμερα, το αρχιτεκτονικό αυτό τοπόσημο στην αφετηρία της νέας Αθηναϊκής Ριβιέρας, που βρίσκεται στην καρδιά ενός εκ των σημαντικότερων επιβατικών λιμανιών της Ευρώπης και σε ιδιαίτερα κοντινή απόσταση από τον μεγαλύτερο συγκοινωνιακό κόμβο της χώρας αναγεννήθηκε, έγινε «πράσινος», φωτεινός, σύγχρονος και έδωσε νέα πνοή στο λιμάνι. Στην τελετή των εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, παρευρέθηκαν Υπουργοί, βουλευτές, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος και επικεφαλής των ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ, Αντριάνα Παρασκευοπούλου.Η τελετή των εγκαινίων έλαβε χώρα στον 3ο όροφο του κτηρίου όπου δημιουργήθηκε και μία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «People of Piraeus Tower», η οποία αναδεικνύει κάποιους από τους ανθρώπους που συντέλεσαν ώστε να αναγεννηθεί ένα τοπόσημο, σύμβολο του ορίζοντα της σύγχρονης Ελλάδας.Στην τελετή των εγκαινίων κυριάρχησε το χρώμα του ουρανού και της θάλασσας, των δύο στοιχείων που περιβάλλουν τον Πύργο. Μια μπλε κορδέλα απλωνόταν από την είσοδο μέχρι και τη σκηνή, ώστε σε συνέχεια των ομιλιών του Δημάρχου Πειραιά, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Piraeus Tower Α.Ε. και του Πρωθυπουργού, να ακολουθήσει το κόψιμό της και η κορύφωση με ένα μουσικό και φωτιστικό θέαμα 45 λεπτών.Η «Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών», που αποτελούνταν από 30 μουσικούς, υπό τη διεύθυνση του Νικόλαου Μαλιάρα, εκτέλεσε το μουσικό έργο «Βαλς της Πευκοβελόνας» του συνθέτη Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για τη βραδιά αυτή. Ταυτόχρονα, 360 drones πέταξαν πάνω από το λιμάνι του Πειραιά σχηματίζοντας σμήνη από γλάρους και κύματα της θάλασσας, καταλήγοντας στον σχηματισμό του λογοτύπου της Piraeus Tower. Εν συνεχεία, εστίες από laser και φωτιστικές κεφαλές, συνέδεσαν τον Πύργο με διάφορα σημεία του λιμανιού, την ίδια στιγμή που 600 πυροτεχνήματα τοποθετημένα στην οροφή του κτηρίου, χρωμάτισαν τον ουρανό, προσφέροντας ένα μοναδικό υπερθέαμα.Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον χαιρετισμό του ανέφερε: «Το έργο αυτό έγινε πράξη χάρη στην οραματική διάθεση του Δήμου αλλά και αυτών που το ανέπτυξαν και πήραν το επιχειρηματικό ρίσκο -συγχαρητήρια, κ. Ανδριόπουλε, σε εσάς και στο επιτελείο σας- σε μια συγκυρία όπου η χώρα έβγαινε από μια μεγάλη κρίση. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου για τη δρομολόγηση τέτοιων μεγάλων αναπτυξιακών έργων συνδέεται προφανώς και με την πίστη την οποία έχουν οι επενδυτές στις προοπτικές της χώρας. Οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται με το κόστος δανεισμού, τη δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων περίπλοκων έργων. Όλα αυτά, λοιπόν, ήρθαν και συναντήθηκαν. Ξεπεράστηκαν οι μεγάλες δυσκολίες, η πανδημία, ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Και βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε ένα κτίριο το οποίο με τον τρόπο του θα γίνει ένα, όχι το μόνο, ένα από τα πολλά τοπόσημα μιας πόλης η οποία αλλάζει και η οποία προχωρά με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον».Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, κατά την ομιλία του, έκανε λόγο για μια «ιστορική μέρα» για τη πόλη του Πειραιά. «Με χαρά, συγκίνηση και πάνω απ’ όλα υπερηφάνεια, εγκαινιάζουμε τον Πύργο του Πειραιά, σε μια ιστορική ημέρα για την πόλη μας. Ο Πύργος είναι εδώ και ακτινοβολεί σε όλο το λιμάνι. Ο Πύργος ζωντάνεψε. Ο Πειραιάς ψήλωσε! Η αξιοποίηση του Πύργου είναι ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα για το οποίο νιώθω πραγματικά υπερήφανος κι εγώ και η δημοτική μας ομάδα. Ο Πύργος συμβολίζει για εμάς την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και την πρόοδο που έχει κάνει ο Πειραιάς τα τελευταία δέκα χρόνια».Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Piraeus Tower και της DIMAND, Δημήτρης Ανδριόπουλος, υπογράμμισε: «Το κτήριο αυτό τιμά την πόλη γιατί σήμερα είναι το πιο πράσινο, σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο κτήριο που υπάρχει στην Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Πειραιά, την EBRD, την PRODEA Investments, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Alpha Bank για τη στενή συνεργασία, αλλά και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, που συνέβαλε με την δουλειά του ώστε να ζωντανέψουμε αυτόν τον μύθο. Εργαστήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να δημιουργήσουμε με ταχύτατους ρυθμούς, έναν «πράσινο» ουρανοξύστη, υπόδειγμα βιωσιμότητας για τη χώρα. Σήμερα, ο Πειραιάς πρωταγωνιστεί, παίρνει τη θέση που του ανήκει στο λεκανοπέδιο και εξελίσσεται από μια πόλη συνυφασμένη απόλυτα με τη ναυτιλία σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό με πολυδιάστατη ταυτότητα και δυναμική».Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για την Ελλάδα και τη Κύπρο, Αndreea Moraru, ανέφερε: «Το πιο εμβληματικό κτήριο του Πειραιά, επανασυστήνεται και επίσημα στη ζωή της πόλης. Το αρχιτεκτονικό του αποτύπωμα, η εμβληματική του πρόσοψη και τα στοιχεία αειφορίας το καθιστούν έργο πνοής που είναι έτοιμο να συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και να αποτελέσει πόλο έλξης για κατοίκους, χρήστες και επισκέπτες. Είναι σημαντικό για εμάς να συμμετέχουμε σε τέτοιας σημαντικότητας έργα που αποτελούν μέρος ευρύτερης αστικής αναζωογόνησης των πόλεων, επικεντρωμένης στον άνθρωπο».Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PRODEA Investments, Άρις Καρυτινός, σημείωσε: «Ο Πύργος Πειραιά και όλοι οι ταλαντούχοι άνθρωποι που εργάστηκαν για αυτό το έργο δίνουν μια σύγχρονη πνοή στον Πειραιά και ενδυναμώνουν τόσο την τοπική απασχόληση όσο και την εμπορική κίνηση, αποτελώντας ένα μοναδικό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να οδηγούμαστε με εξαιρετική επιτυχία στην ανάπλαση των πόλεων μας μέσα από συνεργασίες όλων των εμπλεκομένων μερών, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που πραγματικά ενδιαφέρονται για έργα τέτοιου χαρακτήρα».Αξίζει να τονιστεί ότι ο Πύργος Πειραιά, ως ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης της Ελλάδας, στοχεύει στην ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) και σε ακόμα μία, παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση, που αφορά την υγεία και την ευεξία των χρηστών του κτηρίου, την πιστοποίηση WELL.Έχοντας προσελκύσει μισθωτές διεθνούς βεληνεκούς, ο πρώτος βιοκλιματικός και ψηφιακός ουρανοξύστης της χώρας θα φιλοξενήσει γραφεία διακεκριμένων επιχειρήσεων, χώρους εστίασης και άθλησης, φαρμακείο καθώς και εμπορικά καταστήματα μεγάλων ομίλων.

Photo Credits: Νικόλας Χατζηφώτης, Elias Joidos, Γεωργία Θεοδώρου & Γιώργος Ξύγκας